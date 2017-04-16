Nikah Töreninden Önce Oylarını Kullandılar

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, referandum günü evlenen Metin Aydın ile Ayşegül Turan, nikah öncesi sandık başına gidip oy kullandı.



Cumhurbaşkanlığı sistemi Anayasa Değişikliği referandum u için Orhangazi'de referandum günü Orhangazi Belediyesi'nde memur olarak çalışan Metin Aydın, İznikli Ayşegül Turan ile dünya evine girdi. Referandum gününe nikah tarihi alan çift düğün öncesinde önce sandığa sonra nikah masasına oturdu. Orhangazili Metin Aydın, Kız İmam Hatip Lisesi'nde bulunan 1036 numaralı sandığa giderek burada oyunu kullandı. Gelin Ayşegül Turan ile birlikte sandığa giden damat Metin Aydın, "Bugün bizim için heyecanlı bir gün. Vatan, milletimizin geleceği ile ilgili önemli bir karar veriyoruz. Bu önemli günde biz de Ayşegül ile önemli bir karar verdik. Ayşegül oyunu İznik'te kullandı. İnşallah biz de burada vatanımız için hayırlı olanı yaptığımıza inanıyoruz. Akşamı da inşallah bizim mutlu günümüz olacak. heyecanlıyız" diye konuştu.



Ayşegül Turan ile Metin Aydın oylarını kullandıktan sonra nikah masasında imzaları atıp düğün yaptı.



- Orhangazibursa