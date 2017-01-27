Nikah Şahinden Att Görevlisi Geline İlginç Hediye

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kıyılan nikah töreninde, Akhisar 112'de Acil Tip Teknisyeni (ATT) olan geline, nikah şahidi tarafından "Mutluluk aşısı ikinize birden vursun" denilerek, enjektör hediye edildi.



Akhisar Belediyesi Nikah Salonunda Nilgün Karahan (33) ile emlak ve gayrimenkul danışmanı Fatih Koçak'ın (36) nikah töreni gerçekleştirildi.



Nikah töreninde imzaların atılmasının ardından evlendirme memuru tarafından çifte evlenme cüzdanı verildi.



Çifte ilk hediyelerini veren nikah şahidi Tanju Balatlı, onlara bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Benim size düğün hatıram olsun. Mutluluk aşısı ikinize birden vursun. Sağlıcakla kalın." sözleriyle bir enjektör armağan etti.



Nikah töreninin ardından 112 yeleğini giyen gelin, mesai arkadaşları ile birlikte objektiflere poz verdi.