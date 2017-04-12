Nijeryalı Stk'lardan Fetö Uyarısı

ADDİS Nijerya merkezli İnsan Hakları İzleme Gündemi (HURMA), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı Abuja yönetimini uyardı.



HURMA, sivil toplum kuruluşlarından Küresel Barış Girişimi Merkeziyle (CGPI) yaptığı ortak açıklamada, Nijerya yönetimine, FETÖ'nün düşmanca faaliyetlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Açıklamayı okuyan, HURMA Ulusal Koordinatörü Buna Olaitan Isiak, FETÖ'nün Nijerya'da "Türk okulları" adı altında faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.



Isiak, Nijerya'da FETÖ'ye ait, "Nigeria Turkish International Colleges"in adının, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "Tulip International College" olarak değiştirildiğini belirtti. Isiak, şunları kaydetti:



"(FETÖ'nün), ailelerden zorla para almak için öğrencileri organize ve teşvik ettiğini ortaya çıkardık. Bu okullarda çalışan birçok öğretmen Türkiye ve Nijerya'nın standart ve politikalarına uygun değildir. Okullarda istihdam edilen yerel öğretmenler istismar ediliyor ve aldatılıyor. FETÖ'ye ait okullarda lezbiyenlik ve homoseksüellik de yaygın ancak bu durum Nijerya halkından gizleniyor."



Darbeye destek için 2 milyon dolarlık para transferi



CGPI adına açıklama yapan Yekeen Ayinde de FETÖ'nün Nijerya'dan 2 milyon doları, 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek amacıyla Türkiye'deki darbecilere gönderdiğini ifade etti.



Ayinde, "(FETÖ), Nijerya'yı, Türkiye'deki seçilmiş meşru hükümete karşı darbeyi planlamak ve koordine etmek için bir üs olarak kullanıyor. Nijerya tarihinde hiçbir grup böyle açıkça ve cesurca bizim topraklarımızı kullanarak başka bir hükümeti yıkmaya çalışmamış ve Türkiye hükümetiyle diplomatik krize neden olabilecek faaliyetlerde bulunmamıştır. Nijerya yönetimi, (FETÖ'nün) Nijerya'da oluşturduğu tehlikelerden halkını korumakla sorumludur. Federal yönetim acil olarak (FETÖ'nün) faaliyetlerine karşı soruşturma açmalıdır." ifadesini kullandı.



Ayinde, Nijerya'daki FETÖ bağlantılı okulların tamamının Türkiye devletine devredilmesi gerektiğini söyledi.