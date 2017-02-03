Nijeryalı İki Öğrenci ile Türk Gencin 'Laf Atma' Kavgası

BOLU'da, caddede yürüyen Nijerya uyruklu 2 öğrenci, kendilerine laf atan gence sinirlenince kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri çevredekiler ayırdı.



Olay, saat 15.15 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da meydana geldi. E. adlı bir geç, iddiaya göre caddede karşıdan gelen Nijeryalı iki üniversite öğrencisine, "Saat kaç", "Üzerinizdeki kıyafetleri nereden aldınız?" diye sorarak laf attı. Öğrenciler buna sinirlenince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri, çevredekiler araya girerek ayırdı. Ardından tartışma devam etti. E. adlı genç, tartışma sırasında Nijeryalı öğrencilerden birisinin yüzüne yine yumruk attı. Nijeryalı öğrencilerin üzerine yürüdüğü genç, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Tepkilerini sürdüren iki Nijeryalıyı çevredekiler ve gelen polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Sokaklarda bu tür laf atmalarla karışlaşmaktan yorulduklarını söyleyen Nijeryalı öğrenci, "Ben artık yoruldum. Sokakta yürüyordum adamın biri geldi. 'Saat kaç, elbiseni nereden aldın?' Bu nasıl bir soru. 'Saat kaç ne demek?' Ben saat mi satıyorum? Elbisemi nereden aldığımdan sanane" diyerek tepkisini dile getirdi.



Kendilerine laf atan kişiden şikayetçi olan Nijeryalı öğnrenciler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. - Bolu