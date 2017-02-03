Nijeryalı İki Öğrenci ile Türk Gencin 'Laf Atma' Kavgası

BOLU'da, caddede yürüyen Nijerya uyruklu 2 öğrenci, kendilerine laf atan gence sinirlenince kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri çevredekiler ayırdı.



Olay, saat 15.15 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da meydana geldi. E. adlı bir geç, iddiaya göre caddede karşıdan gelen Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören Nijeryalı iki öğrenciye, "Saat kaç", "Üzerinizdeki kıyafetleri nereden aldınız?" diye laf attı. Öğrenciler buna sinirlenince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri, çevredekiler güçlükle ayırdı.



Saldırganlara tepki gösteren Nijeryalıyı öğrencileri çevredekiler ve gelen polisler güçlükle sakinleştirdi. Kendilerine laf atan kişiden şikayetçi olan Nijeryalı öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.



- Bolu