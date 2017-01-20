Nijerya Senatosu'ndan Buhari'ye Gambiya Eleştirisi

Nijerya Senatosu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Gambiya'ya müdahale eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücüne destek vermesi, ülke senatosu tarafından tepkiyle karşılandı.



Senato üyesi Chukwuka Utazi tarafından yapılan açıklamada, Buhari'nin Senato'nun yasal onayı olmaksızın Gambiya'ya yapılan askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Buhari tarafından, Gambiya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Yahya Jammeh'e karşı müdahale eden ECOWAS askeri gücüne 200 kişilik Nijerya Hava Kuvvetleri birliğinin katılması emrini verilmişti.



Gambiya'da 1 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen devlet başkanlığı seçimi kazanan Adama Barrow, devir teslim töreninin bugün gerçekleşmemesi üzerine bugün komşu ülke Senegal'deki Gambiya elçiliğinde devlet başkanlığı için yemin etmişti.



ECOWAS ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahaleye destek kararından sonra Yahya Jammeh'e karşı askeri müdahale başlatmıştı.