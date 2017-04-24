Nijerya Savunma Bakanı Dan Ali Sudan'da
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İkilinin ortak basın toplantısından detay görüntüler Nijerya Savunma Bakanı General Mansur Mohammed Dan Ali Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudanlı mevkidaşı Avd Muhammed Ahmed bin Avf ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İkilinin ortak basın toplantısından detay görüntüler
Nijerya Savunma Bakanı General Mansur Mohammed Dan Ali Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudanlı mevkidaşı Avd Muhammed Ahmed bin Avf ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi.