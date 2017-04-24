Nijerya Savunma Bakanı Dan Ali Sudan'da

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İkilinin ortak basın toplantısından detay görüntüler

Nijerya Savunma Bakanı General Mansur Mohammed Dan Ali Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudanlı mevkidaşı Avd Muhammed Ahmed bin Avf ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ikili ortak basın toplantısı düzenledi.