Nijerya Savunma Bakanı Ali Sudan'da

Sudan Savunma Bakanı Avd bin Avf, resmi ziyaret için başkent Hartum'da bulunan Nijeryalı mevkidaşı Mansur Dan Ali ile bir araya geldi.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele, silah kaçakçılığı ve ticareti meselesi ele alındı.



Sudanlı Bakan Bin Avf, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Nijerya'nın Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Ortak Barış Gücü'nde (UNAMID) askeri unsuru bulunan önemli ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.



Nijeryalı mevkidaşı ile "terörün hiçbir yer, din ve devleti tanımadığı, herkesi hedef aldığı" konusunda mutabık olduklarını belirten Bin Avf, "Orta Afrika, Batı Afrika ve Afrika Boynuzu dahil bölgenin güvenliği için yapılacak her türlü iş birliğine hazırız. Nijerya ile de bölgenin güvenliği üzerine her alanda iş birliğine varız." dedi.



Nijerya Savunma Bakanı Ali de terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Sudan ile iş birliği içinde olduklarını söyledi. Ali ayrıca, ülkesinin, Darfur'da barış ve istikrarın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.



Sudan'ın Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.



Çeşitli ülkelerden 20 bin askeri bünyesinde barındıran UNAMID ise 2007 yılından bu yana Darfur'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapıyor.