Nijerya Ordusundan Boko Haram'a Darbe





Nijerya ordusunun terör örgütü Boko Haram'a karşı yaptığı operasyonlarda, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı kırsalının örgüt üyelerinden temizlendiği bildirildi.



Devlet Başkanı Muhammed Buhari de yaptığı açıklamada ordu mensuplarına Boko Haram ile mücadelenin aynı istek ve karalılıkla devam etmesi çağrısında bulundu. Buhari geçtiğimiz günde Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle komşu ülkelere sığınan 150 bin Nijeryalının ülkesine döndüğünü bildirmişti.



Nijerya'da etkili olan terör örgütü Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. şiddet olayları



nedeniyle 2,6 milyon kişinin ise yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.



Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Harama Gepost: 24 december 2016