Nijerya Ordusu, 'Yanlışlıkla' Mülteci Kampını Bombaladı (2)

– Nijerya hava kuvvetleri, terör hedefi zannederek 'yanlışlıkla' bir mülteci kampını vurdu. Korkunç olayda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.



Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada, Boko Haram terör örgütüne karşı görevde olan Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, yanlışlıkla bir sığınmacı kampını bombalayarak, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu. Ölen ve yaralananlar arasında sığınmacıların yanı sıra, yardım görevlilerinin de olduğunu belirtiliyor.



Nijerya'nın Borno eyalet hükümeti görevlileri yaralıların tahliyesini ve tedavisini koordine ederken, Nijerya ordusunda görevli Tümgeneral Lucky Irabor, Kamerun sınırı yakınlarındaki Rann kentinin kuzeydoğusunda kaza eseri söz konusu bombalamanın gerçekleştiğini doğruladı.



Tümgeneral Irabor, yaralananlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü adına çalışan Nijeryalılar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyelerinin de olduğunu bildirdi.



Ordu Sözcüsü: Çok Üzgünüz



Nijeryalı köylüler daha önce de, Boko Haram örgütüne karşı ülkenin kuzeydoğusunda hemen hemen her gün devam eden bombardımanlarda sivillerin de öldüğünü iddia ediyordu. Telegraph'ın bildirdiğine göre, Nijerya ordusu ilk defa sivilleri vurduğunu kabul etmiş oldu.



Irabor ayrıca, Boko Haram üyelerinin toplandığı noktaya dair alınan ve koordinat bilgileri de içeren istihbarat üzerine görev emrinin verdiklerini ifade etti. Irabor, "taktiksel bir hata olduğunu söylemek için henüz erken" dedi. Nijerya Hava Kuvvetleri'nin kasıtlı olarak sivilleri hedef almayacağını vurgulayan Irabor, konuyla ilgili soruşturma açılacağının sözünü verdi.



Nijerya askeri sözcüsü Rabe Abubakar de olayı doğrulayarak, "Kazadan dolayı çok üzgün olduklarını" ifade etti.



(Fotoğraflı) - İstanbul