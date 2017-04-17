Nijerya: "Güney Kaduna'da 12 Kişi Öldürüldü"

Nijerya'da Kaduna Eyaletinin Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Aso topluluğunun 12 üyesi kimliği belirlenemeyen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.



Nijerya'nın Kaduna Eyaletinin Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Aso topluluğunun 12 üyesi, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. 12 kişi saldırıda öldürülürken, saldırgan gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda yarım saat boyunca topluluğa rastgele ateş ettiğini söyledi. Saldırgan, daha sonrada çalılıkların içine doğru kaçtığını belirtti.



Öte yandan, ülkenin Kafanchan bölgesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan topluluğa karşı gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın yerel saate göre 20.00'de bölgeye geldiğini ve ateş açmaya başladığını belirten bir görgü tanığı, insanların panikleyerek kaçtıklarını ve askerlerin olay yerine gelene kadar saldırganın kaçtığını ifade etti. Gwom beyliğinin başkanı Sale Banda Kure, "Silahlı adamlar saat 07: 30'dan 08.30'a kadar bize ateş açtı. Herkese ateş etmeye başladılar, bazılarını ise öldürmek amacıyla evlerine kadar takip etti. Saldırı güvenlik güçleri olay yerine gelmeden gerçekleşti. 10'u erkek 2'si kadın 12 kişiyi öldürdüler. Ölenlerin ailelerine sevdiklerini gömmeleri için izin verildi" dedi. - ABUJA