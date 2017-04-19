Nijerya'daki Açlık Krizi

ADDİS Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinin Sultanı Muhammed Saad Ebubekir, ülke halkının tembel olması nedeniyle açlık krizinin aşılamadığını savundu.



Sultan Ebubekir, 22'nci Sokoto Halk Kongresinde yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik kriz ve açlıkla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Evet ülkemizde açlık sorunu var ama biz çok fazla tembeliz. Her zaman devletten ya da diğer varlıklı insanlardan yardım bekliyoruz." diyen Sultan Ebubekir, hiç kimsenin sorunlarını çözemeyeceğini, tarım alanında daha fazla adım atmaları gerektiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler de Nijerya'da 1 milyondan fazla kişinin açlık tehdidi altında olduğunu duyurmuştu.



Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'la askeri birlikler arasında 7 yıldır süren çatışmalar ve ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yüz binlerce Nijeryalı gıda sıkıntısı çekiyor.