Nijerya'da Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanlığına Tartışmalı Aday

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, Nijerya Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanlığı için senatoya yeniden İbrahim Magu'yu önerdiği bildirildi.



Devlet Başkanı Buhari, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle milletvekillerinin başkanlık onayını iptal ettiği Magu'yu yeniden önerdi.



Buhari, senatörlere gönderdiği mektupta "suçsuz" olduğunu savunduğu Magu'nun başkanlığının onayını talep etti.



Senato ise Buhari'nin talebine henüz yanıt vermedi.



Buhari, Magu'ya yöneltilen yolsuzluk suçlamaları ve Nijerya Federal Hükümeti Sekreteri Babachir Lawal'in Boko Haram terör örgütü mağdurlarına ayrılan fonu kötüye kullanma iddialarını araştırmak için Adalet Bakanlığına talimat vermişti.



Buhari, şeffaflığı teşvik etmek ve hükümet içinde yolsuzlukları engellemek amacıyla mal varlığını açıklamıştı. Seçimden önce yolsuzlukla mücadele etme sözü veren Buhari, yolsuzluğu Afrika'nın en büyük sorunu olarak tanımlamıştı.



Nijerya'daki yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) Başkanı İbrahim Lamorde'nin görevine 2015 yılında son verilerek yerine İbrahim Mustafa Magu atanmıştı.