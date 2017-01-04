Nijerya'da Üç İntihar Saldırganı Öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde, Gulak kentindeki kalabalık bir marketi hedef alacakları iddia edilen üç kadın intihar saldırganının öldürüldüğü bildirildi.



Madagali Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Yusuf Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin aramalar sırasında polisin dur ihtarına uymayan üç canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.



Zanlılardan ikisinin yerel güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyleyen Muhammed, üçüncü kişinin de kadınların üzerindeki bombanın patlaması sonucu öldüğünü kaydetti.



Muhammed, "Canlı bombalar, büyük ihtimalle Gulak kentindeki markette alışveriş yapan masum insanları hedef alacaklardı." ifadesini kullandı.



Nijerya ordusunun bölgedeki sözcüsü Akintoye Badare de üç canlı bombanın öldürüldüğünü teyit ederek güvenlik güçlerinin, olası saldırıları engellemek için en üst seviyede önlem almaya devam edeceğini belirtti.



İntihar saldırganlarının, 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'da 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteren Boko Haram örgütüne mensup oldukları tahmin ediliyor.



Örgütün lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından Boko Haram'ın 2009'da düzenlemeye başladığı kitlesel şiddet eylemlerinde 17 bine yakın kişi hayatını kaybetti.



Örgütün eylemleri nedeniyle yaklaşık 2 milyon Nijeryalı, yerlerinden oldu. Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.