Nijerya'da Trump'a Destek Gösterisinde Şiddet İddiası

Nijerya'da Biafra bölgesinin bağımsızlığını isteyen Biafra Yerlileri Hareketi'nin (IPOB), ABD'de başkanlık görevini bugün devralacak Donald Trump'u desteklemek amacıyla düzenlediği gösteride 11 kişinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edildi.



IPOB üyelerinden Ugochukwu Chinweuba, ülkenin Rivers eyaletinde düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle müdahalesi sonucu 11 kişinin öldürdüğünü söyledi.



Diğer yandan, Rivers polis sözcüsü Nnamdi Omoni, iddiaların asılsız olduğunu ve polisin sadece biber gazı kullandığını ifade etti.



Göstericiler, Trump'ı Biafra'nın bağımsızlığını desteklemeye çağırdı.



Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.



Ülkenin güneydoğusunda 1967'da kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.