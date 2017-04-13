Nijerya'da Polisle Asker Çatıştı: 4 Ölü

ADDİS Nijerya'da yol kontrolü yapan polisle bir grup asker arasında çıkan çatışmada 3'ü asker, 1'i polis 4 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzey eyaletlerinden Yobe'de polisler yol kontrolü sırasında bir subayı bilinmeyen nedenle gözaltına almak istedi.



Uygulamaya karşı çıkan bazı askerlerle polisler arasında yaşanan çatışmada, 3'ü asker, 1'i polis 4 kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.