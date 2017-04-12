Nijerya'da Menenjit Salgını: 489 Ölü

Nijerya Sağlık Bakanı İshak Adewole, Nijerya'da menenjit salgını sonucunda en az 489 kişinin öldüğünü açıkladı.



Nijerya Sağlık Bakanı Adewole, ülke genelinde menenjit salgını sonucunda en az 489 kişinin öldüğünü açıkladı. Adewole, ülke genelinde, 4 bin 637 kişide serebrospinal menenjit vakası saptandığını belirtti. Nijerya Bakanlığı, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada 428 kişinin öldüğünü açıklamıştı.



Menenjit vakaları arasında 171 kişide C tipi menenjit vakası olduğunu belirtti. Nijerya'da C tipi menenjitten en çok etkilenen eyaletlerin ise Zamfara, Sokoto, Katsina, Niger ve Kebbi olduğunu aktardı. - ABUJA