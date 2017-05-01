Nijerya'da Kano Emiri'ne Yolsuzluk Soruşturması

ADDİS Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, ülkenin önde gelen isimlerinden Kano Emiri Muhammed Senusi hakkında açılan soruşturma kapsamında sekreteri ve mali işler sorumlusu sorguya çağrıldı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, Senusi'nin ev, telefon, internet ve lüks araç gibi kişisel ihtiyaçları için yüksek miktarda para harcadığı iddia ediliyor.



Bu nedenle yolsuzlukla mücadele kapsamında Kano Emiri Muhammed Senusi'nin sekreteri ve mali işler sorumlusu sorguya çağrıldı.



Emirlikten yapılan açıklamada ise keyfi harcamalardan kaçınıldığı, kullanılan lüks araçların emirliğe hediye edildiği ve Senusi'nin göreve başladığı Haziran 2014'ten bu yana bütçeden sadece 11 bin 127 dolar harcandığı kaydedildi.



Nijerya'nın kuzeyindeki ikinci en büyük ticaret şehri Kano'nun manevi lideri sayılan Senusi ise suçlamalarla ilgili henüz açıklama yapmadı.



Kano Eyaleti Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhyi Magaji, geçen hafta yaptığı açıklamada, şüpheli harcamalar yaptığı iddia edilen ve "zimmetine para geçirmek"le suçlanan Senusi hakkında soruşturma başlatılacağını bildirmişti.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla savaş ilan etmiş bu kapsamda bazı eski bakanlar başta olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmıştı.



Eski Merkez Bankası Müdürü Senusi, ülkenin önemli dini liderlerinden biri olan Kano Emiri Ado Abdullahi Bayero'nun hayatını kaybetmesinin ardından, 2014'te emir olmuştu.