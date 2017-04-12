Nijerya'da Kadın Trafik Polislerinin Saçı Ceza İçin Kesen Amire Disiplin Cezası

Nijerya'da cezalandırmak istediği kadın trafik polislerinin saçlarını kesen bir amire disiplin cezası verildi.



Andrew Kumapayi adlı erkek amirin elinde makasla kadın polislerin saçını kestiği fotoğrafın internette yayınlanması üzerine toplumda tepki oluşmuştu.



Nijerya'da kadın trafik polislerinin saçlarının nasıl olabileceği yasalarla düzenlenmiş durumda. Buna göre saçların uzunluğu berenin içine girebilecek kadar olmak zorunda.



Fakat trafik biriminden bir sözcü, kadın polislerin saçını kesmenin polis amirinin işi olmadığını söyledi.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin yardımcısı Lauretta Onochie de yaşananları "kadınların aşağılanması" olarak niteledi.



Nijerya'daki federal trafik polisi birimi bu fotoğrafları kendi Facebook sayfasında yayınlamış, sonrasında tepkiler nedeniyle kaldırmıştı.



Açığa alınan polis amirine verilecek cezanın belirlenmesi amacıyla bir soruşturma başlatıldı.