Nijerya'da Kadın Memuru, Saçını Keserek "Cezalandıran" Amire Tepki

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC), kadın memurun saçını keserek "cezalandıran" bölge şefine disiplin cezası verdi.



BBC'nin haberine göre, teftiş sırasında kadın memurun saçını makasla keserken görüntülenen FRSC'nin Rivers Eyaleti Bölge Şefi Andrew Kumapayi başta sosyal medya olmak üzere ülkede büyük tepki çekti.



FRSC Sözcüsü Bisi Kazeem olayla ilgili yaptığı açıklamada, kurumda kadın çalışanların saç modellerini düzenleyen kurallar bulunduğunu fakat amirin uygulamasının düzenlemelerin dışında olduğunu belirtti.



Kazeem, kurum yönetmeliğine göre, kadın personelin, teftişlerde saçlarını berelerinin içine yerleştirmeleri gerektiğini ancak bunun uzun saç yasağı anlamına gelmediğini ifade etti.



Olaya karışan bir memurun daha açığa alındığını bildiren Kazeem, devam eden soruşturmadan "uygun yaptırımlar" çıkacağını söyledi.



Olayın fotoğraflarını, "Bay Kumapayi, saç, tırnak, üniforma teftişi yaptı." notuyla paylaşan FRSC'nin resmi Facebook hesabı gönderiyi silerken, görüntüler sosyal medya binlerce kez paylaşıldı.



Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin asistanı Lauretta Onochie, sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden, kadınları "aşağılamak için" yapılan söz konusu eylemi kınadı.



Port Harcourt şehrinde gerçekleşen olayla ilgili Kumapayi, herhangi bir açıklamada bulunmadı.