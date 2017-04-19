Nijerya'da İstihbarat Şefi Görevden Alındı

Nijerya'da yolsuzluk soruşturması çerçevesinde istihbarat şefinin geçici olarak görevden alındığı bildirildi.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonunun Lagos'ta bir dairede yaptığı aramada 43 milyon dolar tutarında banknot bulmasının ardından, paraların kendi teşkilatına ait olduğunu ileri süren Ulusal İstihbarat Ajansı Başkanı Büyükelçi Ayo Oke'nin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken Oke'nin soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.



Buhari, soruşturmada söz konusu paranın istihbarat teşkilatının eline nasıl geçtiği, neden bir apartman dairesinde tutulduğunun ve ilgililerin herhangi bir yasayı çiğneyip çiğnemediklerinin tespit edilmesini istedi.



Bulguların iki hafta içinde devlet başkanına rapor edileceği belirtildi.



Öte yandan Buhari, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde Boko Haram terör örgütünün faaliyetlerinden mağdur olan yerel halka yardım için organize edilen hükümet programlarındaki ihale yolsuzluğu iddialarıyla ilgili de soruşturma başlatılması talimatını verdi.



Soruşturma kapsamında, yardım faaliyetinin organizasyonundan sorumlu Devlet Bakanı David Babachir Lawal'ın da geçici olarak görevden alındığı duyuruldu.



Buhari, kamu yönetiminde yolsuzluğun ciddi boyutlara ulaştığı batı Afrika ülkesinde 2015 yılında yolsuzlukla mücadele vaadiyle iktidara gelmişti.