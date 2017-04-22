Nijerya'da İsrail İşgaline Karşı Protesto

ADDİS Nijerya'nın Lagos kentinde Uluslararası İnsanlık Mirası Enstitüsü tarafından Filistinliler ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi.



Yürüyüşe katılan bir grup Nijeryalı aktivist, Birleşmiş Milletler ve küresel güçlere, Gazze'deki işgalin sonlandırılması için İsrail yönetimine baskı yapması çağrısında bulundu.



Aktivistlerden Yekinni Shakiru basın açıklamasında, Filistin halkına desteğin tüm vicdan sahibi insanların savunması gereken "ortak bir emir" olduğunu dile getirdi.





Shakiru, "Biz vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. İşgali sonlandırarak Filistin halkının adil ve onurlu bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.





İnsanları İsrail'e karşı boykota destek vermeye çağıran Shakiru, İsrail rejiminin Filistinlilere uyguladığı politikanın aynısını Güney Afrika'daki apartheid (ırkçı ayrımcı) rejim tarafından uygulandığına dikkati çekti.





Shakiru ayrıca dünya liderlerini, Gazzelilerin dünya ile tek bağlantı noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a baskı yapmaya çağırdı.