Nijerya'da İnsanlık Dramı

Afrika'daki göçmen krizi Avrupa'dakinden çok daha vahim durumda.
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre sadece Nijerya'nın kuzeyinde, Çad gölü çevresindeki 11 milyona yakın kişi acil insani yadıma muhtaç. 2 buçuk milyonu mülteci konumunda.
Evlerini terk edenler için kamplar mevcut ancak çoğu kendi başlarının çaresine bakmak zorunda.
Bazıları ise gönüllülerin kurduğu kamplarda, onların yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Auteur: euronews-tr
Tags: dramı Nijeryada şiddet İnsani kriz Nijerya Nijeryada insanlık Boko Haram Mülteciler Gepost: 14 januari 2017
Kaynak: Euronews.com