Nijerya'da İnsanlık Dramı





Afrika'daki göçmen krizi Avrupa'dakinden çok daha vahim durumda.



Birleşmiş Milletler rakamlarına göre sadece Nijerya'nın kuzeyinde, Çad gölü çevresindeki 11 milyona yakın kişi acil insani yadıma muhtaç. 2 buçuk milyonu mülteci konumunda.



Evlerini terk edenler için kamplar mevcut ancak çoğu kendi başlarının çaresine bakmak zorunda.



Bazıları ise gönüllülerin kurduğu kamplarda, onların yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: dramı Nijeryada şiddet İnsani kriz Nijerya Nijeryada insanlık Boko Haram Mülteciler Gepost: 14 januari 2017