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Nijerya'da İnsanlık Dramı

Nijerya'da İnsanlık Dramı

Afrika'daki göçmen krizi Avrupa'dakinden çok daha vahim durumda.

Nijerya'da İnsanlık Dramı



Afrika'daki göçmen krizi Avrupa'dakinden çok daha vahim durumda.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre sadece Nijerya'nın kuzeyinde, Çad gölü çevresindeki 11 milyona yakın kişi acil insani yadıma muhtaç. 2 buçuk milyonu mülteci konumunda.

Evlerini terk edenler için kamplar mevcut ancak çoğu kendi başlarının çaresine bakmak zorunda.

Bazıları ise gönüllülerin kurduğu kamplarda, onların yardımıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Auteur: avatareuronews-tr

Tags: dramı Nijeryada şiddet İnsani kriz Nijerya Nijeryada insanlık Boko Haram Mülteciler Gepost: 14 januari 2017

Kaynak: Euronews.com

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