Nijerya'da Fidyeciler İdamla Yargılanacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos Eyaleti Valisi Akinwunmi Abode, ülkede fidye için insan kaçıranların idamla yargılanacağını bildirdi.



Abode, ülkede adam kaçırma vakalarının çok sık yaşandığını belirterek, caydırıcılık amacıyla cezalarda değişikliğe gidildiğini kaydetti. Abode, fidye için insan kaçıranların idam istemiyle yargılanacağını söyledi.



Ülkede sık sık siyasiler, iş adamları ve yabancılar, çeteler tarafından fidye için kaçırılıyor.