Nijerya'da Bulunan 43 Milyon Dolar Sahte Prense Ait Olabilir Mi?

Bir dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan ve gönderdiği spam maillerle parasını paylaşmak istediğini belirten "Nijeryalı Prens" haberine benzer olarak, geçtiğimiz günlerde "Nijerya'da yasa dışı yollardan kazanılan 43 milyon Amerikan doları ve 27,8 bin avro ele geçirildi" haberleri herkesin aklına o günleri getirdi.



Gönderilen spam e-postalar aracılığıyla birlikte insanlardan oldukça absürt isteklerde bulunan ve onlarla iletişime geçmeye çalışan "Nijeryalı Prens" olayının bir süre sonra e-posta üzerinden gerçekleştirilen bir dolandırıcılık olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı bir arama başlattı; ancak bütün uğraşına rağmen olayın sorumlularına ve mağdur kişilerin paralarına ulaşılamadı.



Nijerya'da bir apartman dairesinde yasa dışı yollarla kazanılmış yüklü miktarda döviz bulunmasının ardından bulunan bu paraların, seneler önce "Nijeryalı Prens Yardım İstiyor" maili aracılığıyla dolandırılan insanlara ait olup olmadığı sosyal medyanın en çok tartışılan konuları arasında yer almaya başladı.



"Nijeryalı Prens" mailiyle dolandırılan kişilerin banka hesap numaralarını vererek paranın kendi hesaplarına transferini talep etmelerinin ardından, yasa dışı yollarla elde edilen bu paraların kaynağını bulmak için Nijerya güvenlik güçleri çalışmalarını hızlandırdı.