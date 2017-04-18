Nijerya'da Boko Haram'la Mücadele

ADDİS Nijerya Ordu Sözcüsü Sani Osman, terör örgütü Boko Haram üyesi 21 kişinin ölü ele geçirildiğini bildirdi.



Osman, ülkenin kuzeydoğusunda ordu birliklerinin terörle mücadeleye devam ettiklerini belirterek "Borno eyaletinde düzenlenen askeri operasyonlarda Boko Haram üyesi 21 kişi etkisiz hale getirildi ve örgütün elindeki bin 623 kişi kurtarıldı." dedi.



Ayrıca operasyonlarda çok sayıda askeri mühimmatın ele geçirildiğini kaydeden Osman, Borno'nun Jarawa, Deima, Artano, Saduguma, Duve, Bardo, Kala, Bok, Msherde ver Ahirde bölgelerinin örgüt üyelerinden temizlendiğini ifade etti.



Osman, "Örgütten kurtarılan kişiler, ülke içinde göç etmek zorunda kalanların kaldığı Rann Kampı'na askeri konvoy eşliğinde götürüldü." diye konuştu.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.