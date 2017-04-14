Nijerya'da Boko Haram'ın Kaçırdığı Kızlar

ADDİS Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, terör örgütü Boko Haram tarafından 3 yıl önce kaçırılan kız çocuklarını kurtarmak için yerel birimlerle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.



Buhari, yaptığı yazılı açıklamada, Chibok kentinde bir yatılı okuldan 14 Nisan 2014'te Boko Haram baskınıyla bazı kız öğrencilerin kaçırıldığını hatırlattı.



Devlet Başkanı Buhari, "Hükümetimiz, kaçırılan kızların ve diğer insanların güvenli bir şekilde örgütün elinden kurtarılması için yerel birimlerle sürekli temas halinde. Boko Haram'ın elinde kalan diğer kızlarımız için umudumuzu kaybetmemeliyiz." ifadelerini kullandı.



Açıklamada ayrıca "Yerel ve uluslararası aracılarla kızları kaçıranlara ulaştık. Kendileriyle sürekli temas halindeyiz. Kızların güvenli bir şekilde serbest bırakılması için her şeyi yapmaya hazırız." ifadesi yer aldı.



Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki yatılı okula üç yıl önce baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kızı kaçırmıştı. Bu öğrencilerden 57'si örgütün elinden kaçmayı başarmış, 219'undan haber alınamamıştı. Daha sonra da 23'ü kurtarılmıştı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.