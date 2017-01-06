Nijerya'da Boko Haram'ın Kaçırdığı Chibok Kızlarından Biri Daha Bulundu





Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan kız çocuklarından biri daha bulundu.



Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Rakiya Abubakar adındaki kızın 6 aylık bebeğiyle birlikte askerler tarafından bulunduğu belirtildi.



Olayın meydana geldiği Borno eyaletinin valisi kaçırılan tüm kızların kurtartılmasını umduklarını ifade etti:



"Hepimiz çok heyecanlıyız. İlerleyen günlerde cesur askerlerimizin diğer Chibok kızlarını da bulmasını umuyor ve bunun için dua ediyoruz."



Borno eyaletinin Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenleyen Boko Haram, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Kız öğrencilerden 57'si örgütün elinden kaçmayı başarırken, müzakereler neticesinde Boko Haram geçtiğimiz Ekim ayında 21 rehineyi daha serbest bırakmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: kızlarından kaçırdığı daha bulundu biri Haramın Nijeryada Adam kaçırma Nijerya Boko Chibok Boko Haram Gepost: 06 januari 2017