Nijerya'da Boko Haram ile Mücadele

Nijerya'da güvenlik güçleri ile terör örgütü Boko Haram arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 10 terörist öldürüldü.





Nijerya ordu Sözcüsü Sani Osman tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram militanlarının Borno eyaletindeki Kangarva köyünde yer alan orduya ait mevziye saldırması üzerine güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.





Çatışmada 10 teröristin öldürüldüğü, 3 askerin yaşamını yitirdiği ve 27 askerin yaralandığı ifade edildi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.