Nijerya'da Boko Haram ile Mücadele

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda biri doktor olmak üzere 963 şüpheli gözaltına alındı.



Nijerya ordusundan General Lafiya Dole yaptığı açıklamada, Boko Haram üyesi oldukları şüphesiyle 963 kişinin gözaltına alındığını ve yakalananlar arasında yaralı Boko Haram üyelerini tedavi eden bir doktorun bulunduğunu da belirtti.



Dole, "2-8 Ocak tarihlerinde arasında Sambisa ormanı çevresinde operasyon düzenlendi ve 963 örgüt üyesi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden biri de doktor." açıklamasında bulundu.



Ülkenin kuzeyinde bulunan Sambisa kırsalında yürütülen hava destekli operasyonların başarılı olduğunu dile getiren Dole, "Boko Haram üyeleri, ordu birlikleri tarafından düzenlenen son operasyonlarla zor duruma düştü. Artık Sambisa ormanı çevresinde bir güçleri yok." dedi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.