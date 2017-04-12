Nijerya'da ABD ve İngiltere Büyükelçiliklerine Saldırı Planı Önlendi

Nijerya'da güvenlik görevlilerinin, terör örgütü Boko Haram'ın ABD ve İngiltere büyükelçiliklerine saldırı düzenleme planını önlediği bildirildi.



Yetkililer, başkent Abuja'da "İngiltere, ABD elçiliklerine ve diğer Batılı çıkarlarına saldırmak için kusursuz planlar yapan" bir çetenin çökertildiğini açıkladı.



Planlarla ilgili olarak Beneu eyaletinde ve Federal Capital Territory bölgesinde 25-26 Mart'ta 5 kişinin ve 22 Mart'ta Yobe eyaletinde 20 yaşındaki bir Boko Haram üyesinin tutuklandığı kaydedildi. Yobe eyaletinde tutuklanan örgüt üyesinin, grubun saldırı planlarını itiraf ettiği ifade edildi.



ABD'nin Abuja Büyükelçiliği konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı kaydediliyor.



Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin tarafından oluşturulan ve 10 binden fazla askerle hareket eden Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (FMM) de Boko Haram'ı yok etmek amacıyla örgütün aktif olduğu Çad Gölü Havzası'nda operasyonlar düzenliyor.