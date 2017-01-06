Nijer'de 20'ye Yakın Boko Haram Militanı Teslim Oldu

Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum, terör örgütü Boko Haram üyesi yaklaşık 20 militanın teslim olduğunu bildirdi.



Bazum, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, özellikle son dönemde Boko Haram ile mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyledi.



Ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesindeki operasyonlar neticesinde 20'ye yakın Boko Haram militanının güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirten Bazum, teslim olan militan sayısının giderek arttığını vurguladı. Bazum, kısa süre içinde örgütün tamamen ortadan kaldırılacağını ifade etti.



Diffa bölgesinde geçen hafta 31 Boko Haram militanı teslim olurken, Barwa bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 15 militan da öldürülmüştü.



Öte yandan Nijer Devlet Başkanı Mahamadu Issufu yeni yıl mesajında, teslim olmak isteyen Boko Haram militanlarının zarar görmeyeceğini ve topluma entegre edileceğini dile getirmişti.