Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan ve Nijer arasında çeşitli alanlarda üç iş birliği anlaşması ile bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'yu kabul etti.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve çeşitli alanlarda geliştirilme yollarının yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.



Kral Selman'ın Issoufou'ya "Kral Abdulaziz" madalyası takdim ettiği görüşmenin ardından iki ülke arasında güvenlik iş birliği anlaşması, Nijer'in tüm bölgelerinde ilköğretim okullarının yapımı ve donatılması anlaşması ile Kndagi Barajı anlaşmasının yanı sıra Suudi Arabistan'da kuyu kazma ve kırsal kalkınma alanında bir mutabakat zaptının imzalandığını kaydedildi.