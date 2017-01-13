Nihayet Android Wear 2.0 Şubat Ayında Geliyor

Google verdiği sözü tutup, Android Wear 2.0'ı şubat ayı başında çıkarıyor.





Android Wear 2.0 şubat ayında geliyor, Google 2017'de akıllı saat pazarına hızlı giriyor.



Google Android Wear 1.0 akıllı saatleri ile geçtiğimiz yıl piyasayı ele geçirmekte başarısız olmuştu. Ancak Google 2017'e hızlı girmek istiyor. Şirket Android Wear 2.0'ı söz verdiği üzere 2017'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüyor.



Android Police tarafından yayımlanan ve Google'ın geliştiricilere hitaben yazdığı mektuba göre; giyilebilir platformuna için uzun süredir beklenen güncellemenin nihayet Şubat ayının başlarında yayımlanacak.



Android Wear 2.0 Şubat ayında biraz gecikmelide olsa geliyor!



Android Wear 2.0 aslında 2016 yılının sonlarında hayata geçmesi bekleniyordu. Ancak Mountain View önce bir kaç geliştirici önizlemesi yayımlamayı tercih etti. Mektupta geliştiricilere Wear 2.0 için optimize edilmemiş uygulamaların Play Store'da gösterilmeyeceğide belirtiliyor. Bu yüzden uygulamalarında en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerekiyor.



Wear 2.0 telefona ihtiyaç duymadan çalışabilecek bağımsız uygulamaları da destekleyecek.



Mektup'ta söz edilmesede Android Wear 2.0 bir kaç yeni özellik ile gelmesi bekleniyor.



Android Police



http://www.teknotalk.com/nihayet-android-wear-2-0-subat-52670/