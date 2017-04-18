Nihat Zeybekci ve Mehmet Şimşek Moskova'da Kritik Toplantıda
Moskova'da temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında toplantıda tüm sorunları görüştüklerini açıkladı.
Şimşek, şunları kaydetti:
"Moskova'da verimli bir toplantı yaptık. Tüm sorunları görüştük. Mayıs başında tekrar görüşüp, hızla çözüm üreteceğiz."
Toplantıdan kareler paylaşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, şunları söyledi:
"Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile Rusya'yla ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeline ulaşmasi için Moskova'dayız. Rusya Başbakan Yardımcısı (Arkadiy) Dvorkoviç başkanlığındaki heyet ile heyetimiz ikili ilişkileri geliştirmek üzere görüşüyor."
Ayrıca toplantıda bulunan Nihat Zeybekçi aynı tweeti Rusça olarak attı:
YASAKLARIN KALDIRILMASI GÜNDEME GETİRİLDİ
Sputnik'in haberine göre heyetler arası görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılması gündeme getirildi. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletildi.
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