Nihat Sırdar ve Sivrisinek, 23 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi Sahnesi'nde...



"Nihat Sırdar'ın gündemdeki olayları ve Türk halkının davranışlarını tiye aldığı 2 saatlik keyifli bir gösteri...



Gösterilerinde; geçmişin meddahlık geleneğinin penceresinden günümüz Türkiye'sine bakan Nihat Sırdar, daha önce "İyi Uykular Türkiye", "Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi" ve "Bütün Kazlar Toplandık" adlı oyunlarını sahneledi. Özel radyoculuğun başladığından bu yana radyoculuk yapan Nihat Sırdar, defalarca "En İyi Radyocu" ve "En İyi Radyo Programları" dalında ödüller aldı. Show Radyo'da programlarına devam eden Nihat Sırdar, önemli pek çok kampanyaya da imza attı."