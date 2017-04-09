Nihat Hatipoğlu'ndan 'İdlib' Açıklaması

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Suriye rejiminin İdlib'e yaptığı kimyasal saldırının ardından hayatını kaybeden çocuklarla ilgili konuştu. Görüntülerin tüm dünyayı utandırması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ABD'nin müdahalesinin de yerinde olduğunu söyledi.



Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerine katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'da, Suriye rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybeden 27'si çocuk 86 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Saldırının ardından ortaya çıkan görüntülerin tüm dünyayı utandırması gerektiğini belirten Hatipoğlu, dünyanın bu konuda iki yüzlü olduğunu söyledi. Dünyadaki tüm çocukların masum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hatipoğlu, "Bu konuda bazı cılız sesler çıktı Avrupa Birliği'nden. Amerika'nın herkesin doğruladığı bir müdahalesi oldu. Bu müdahaleyi Amerika yaptı biz bundan son derece mutluyuz. En azından oradaki kimyasal faaliyetleri yapan merkezlere karşı bir askeri faaliyet yürüttü. Herkesin o ölen, ağızlarından köpükler çıkan masum çocukların resimlerini büyütüp her gün bakması ve utanması gerekir. İslam alemini bu hale getiren bütün dış güçlerin de bu konuda bir muhasebe içine girmesi gerekir diye ümit ediyorum. Hangi çocuk ölürse ölsün, Yahudi çocuğu, Müslüman çocuğu, ateist çocuğu, Hristiyan çocuğu. Biz aynı tepkiyi gösterirdik çünkü bize göre çocuklar masumdur. Mazlumun, çocuğun ve masumum dini ve ırkı sorgulanmaz" dedi. - İSTANBUL