Nihat Hatipoğlu, Başkan Yücel'i Ziyaret Etti

"Şehitlerimize Dua Programı" için Alanya'ya gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.



Akademisyen ve İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Alaiye Organizasyon ve Alanya Belediyesi'nin destekleri ile bugün saat 17.00'da Cikcilli Düğün Salonu'nda şehitler için yapılacak programa katılmak için Alanya'ya geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program öncesi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den şehre yapılan yatırımlar ile ilgili bilgiler alan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yapılan hizmetler için Başkan Yücel'i tebrik etti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'naAlanya'nın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı hakkında bilgiler veren Başkan Yücel,ziyaretin ardındanAlanya'nın geleneksel değeri ipek kozasından üretilen iplik ile dokunmuş ve gelincik çiçeği ile süslendikten sonra çerçevelenen mendil hediye etti.



Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Başkan Yücel'e organizasyona verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA