Nihat Hatipoğlu Arnavutköy'de Kutlu Doğum Programına Katıldı

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Arnavutköy'de Kutlu Doğum Haftası için düzenlenen programa katıldı. Hatipoğlu kendisini dinlemeye gelenlere duygu dolu anlar yaşattı.



Arnavutköy Belediyesi "Kutlu Doğum Haftası" nedeniyle 'O'nun İzinde' isimli konferans düzenledi. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Arnavutköy Kapalı Spor Salonunu dolduran vatandaşlara, Hz. Peygamber'in hayatını, ahlakını ve İslam ile olan bağlılığı anlatan Hatipoğlu, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatından kesitler anlatarak gönülleri fethetti. Hatipoğlu'nu dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.



"Peygamber hayatı çıkmazları çıkar hale getirir"



Kutlu Doğum Haftası ile ilgili düşüncelerini de aktaran Hatipoğlu, bu dönemde Müslüman aleminin daha hassas olduğunu sözlerine ekledi. Müslümanların Kuran ve Peygamber hayatı ile daha çok meşgul olmalarını gerektiğini belirten Hatipoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Kutlu Doğum Haftası günlerinde Müslümanların biraz daha kendilerine gelmeleri, çeki düzen vermeleri, birbirleriyle ilişkileri, komşuluk hakları gibi şeyler daha çok hatırlanır. Özellikle şu günlerde daha çok ihtiyacımız var İslam alemi olarak. Kutlu Doğum bunları oluşturan, tetikleyen muhteşem bir buluşma. Kuran-ı Kerim ile meşgul olacağız, sevgili peygamberimizin hayatını yeniden gözden geçireceğiz, pratik dersler çıkaracağız. Bütün dünyaya rahmetle, barışla ve sevgiyle bakmak zorundayız. Kuran gerginlikleri azaltır, peygamber hayatı çıkmazları çıkar hale getirir."



Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı. Nihat Hatipoğlu ile program öncesi kısa bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ahmet Haşim Baltacı da milli ve manevi değerlere olan önemden bahsetti. Baltacı, "Toplumu bir arada tutan milli, manevi değerler var. Bunlar olmadıktan sonra toplumun bir arada yaşaması, var olması mümkün değil. Hz. Peygamber Efendimiz özellikle İslam toplumu için, bizi biz yapan değerlerin en önde geleni. Çok iyi anlamak, anlatmak bizim geleceğimizin garantisidir" dedi. - İSTANBUL