Nihan Kaya ile Edebiyat Okumaları

"Kainat, atomlardan değil, hikayelerden meydana gelmiştir." Muriel Rukeyser



Her şey ama her şey bir hikayedir. Her cümle bir hikayedir. "Bir adam bir evin önünden geçti" derseniz bu bir hikayedir. "Bir adam kırmızı bir evin önünden geçti" derseniz bu başka bir hikayedir. "Kırmızı", bir hikayedir çünkü. Her sözcük bir hikayedir.



Hayatla kurduğumuz ilişkiyi, sözcüklerle kurduğumuz ilişki belirler. Tanpınar'ın deyişiyle, "Önce sözcükleri öğreniriz; sonra birer birer manalarını" ve hayata dair öğrendiğimiz her şey, bir sözcüğün (dikey) anlamını yeniden, yeniden, giderek derinleşerek keşfetmek demektir.



Hikayelerle çevrili bir hayat süreriz ve kendi hayat hikayemizi kurmak, kuşatıldığımız hikayelere farkındalığımıza bağlıdır. Kurmaca bu yüzden bize muhteşem olanaklar sağlar. Bir filmin hikayesi, bir romanın hikayesi, bir öykünün hikayesi, kendi hikayemizi yaratmamıza, kendimizle irtibat kurmamıza yardımcı olur.



1. Oturum (8 Ocak Pazar)



Kurmacanın Hikayesi



Hikaye ve öykü arasındaki farktan, kendi hikayemize giden yolculuk…



2. Oturum (15 Ocak Pazar)



Filmin Hikayesi



Roman uyarlaması film incelemesi üzerinden, edebiyat-sinema ilişkisi…



3. Oturum (22 Ocak Pazar)



Öykünün Hikayesi



Öykü incelemesi üzerinden; edebiyat ve psikoloji ilişkisi…



4. Oturum (29 Ocak Pazar)



Romanın Hikayesi



Acı ve sanatsal yaratıcılık, gerçek benlik ve sahte benlik arasında nasıl bir ilişki var…



