Nihal Öğretmen'in Öğrenci Korosu Derecik'te 23 Nisan'a Renk Kattı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde Koçyiğit Ortaokulu müzik öğretmeni Nihal Salda'nın yetiştirdiği 40'ı kız 50 kişilik öğrenci korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına renk kattı.



Terör olaylarıyla sık gündeme gelen Türkiye-İran ve Irak sınırındaki üçgende bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Koçyiğit Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nihal Salda, 40'kız 50 öğrenciden oluşan koro yetiştirdi. Şemdinli ilçe merkezinde görevlendirilmesine rağmen Derecik'te kalmayı tercih eden Salda öğretmen'in yetiştirdiği 40'ı kız 50 kişilik öğrenci korosu, 23 Nisan etkinliklerinde de sahne aldı. Koronun okuduğu şarkılar, veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.



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