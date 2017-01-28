Nigel de Jong, Yasin Öztekin'e Canlı Yayında Türkçe Küfür Etti

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Wesley Sneijder ile Yasin Öztekin, 18. haftada oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçı öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

NİGEL DE JONG'DAN TÜRKÇE KÜFÜR

Mücadelede kart cezası nedeniyle oynayamayacak olan Nigel de Jong, Instagram canlı yayınında Yasin Öztekin'den yarın 3 gol atmasını isterken Türkçe küfür kısaltması kullandı.

FENERBAHÇE'YE MESAJ

Öte yandan bir Galatasaray taraftarının 'Fener ağlama' yorumuna cevap veren Sneijder, 'Bugün olmaz, yavaş yavaş' ifadelerini kullandı.



