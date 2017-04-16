Niğde Yüzde 59.85 ile Evet Dedi

Yapılan Halk Oylaması'nda Niğde'de yüzde 59.85 Evet, yüzde 41.15 Hayır oyu çıktı.



Sabah saat 08.00'da Niğde halkı 718 sandıkta oyunu kullandı. Akşam saat 17.00'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sayımlar yapıldı. 718 sandıkta oy kullanan 202 bin 971 kişinin oyları tek tek sayıldı. 118 bin 140 kişi Halk Oylaması'nda 118 bin 140 kişi Evet, 79 bin 258 kişi ise Hayır oyu kullandı. - NİĞDE