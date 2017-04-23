Niğde'ye Şehit Acısı Düştü

Şırnak Beslerdereler mevkiinde PKK terör örgütüyle çıkan çatışma sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, Niğde Şahinali mahallesi Şehit Zekai Çamur sokak üzerindeki baba ocağına acı haber ulaştı.



Şehidin acı haberi Şahinali mahallesinde yaşayan babası Hasan ve annesi Ayşe Apaydın'a şehit haberini askeri heyet verdi.



Haber alan şehidin yakınları şehidin evine akın etti.



Şehidin Eşi Meltem ve 4 yaşındaki oğlu Hasan Bora ve yeni doğan çocuğu Mustafa ise Niğde'de yaşadığı bildirildi. Şehit Efe Osman Apaydın, geçen yıl bir çatışmada yaralandığı tedavisinin ardından tekrar göreve gitti. - NİĞDE