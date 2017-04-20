Niğde Valisi Peynircioğlu'ndan Silahlı Saldırı Açıklaması

Niğde'de Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya yapılan saldırı ile ilgili Vali Ertan Peynircioğlu açıklama yaptı. Polis ve jandarma ekiplerinin saldırgan 54 yaşındaki Bayram Ö.'yü arama çalışmalarını sürdürdüğünü, olayda ağır yaralanan 14 yaşındaki Celil Acer'in ameliyata alındığını açıkladı. Vali Peynircioğlu, "Bugün öğle saatlerinde Altunhisar ilçesi Belediye Başkanımız Erdal Sarı'ya maalesef silahlı bir saldırı girişiminde bulunuldu. Kendisi kolundan yaralandı, hayati tehlikesi yok. Bu olayda 14 yaşında bir çocuğumuz da yaralandı. Ameliyatta şuanda doktorlar tedavisi ile ilgileniyor. İkisine de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Fail belli bununla ilgili emniyet ve jandarma personelimiz bununla ilgili çalışma sürdürüyor. Olayın sebebi hakkında bir bilgimiz yok" dedi.



Küçük çocuk Celil Acer'in gözü yaşlı ailesi ise hastanede iyi haber bekliyor.



(Yasin Esen/İHA)