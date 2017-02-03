Niğde Valisi, Kayseri Valisini Ziyaret Etti

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.





Vali Peynircioğlu ve Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u valilik girişinde karşılayarak kendilerini kayseri de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Makamda ilk olarak valilik şeref defterini imzalayan Vali Peynircioğlu, misafirperverliğinden dolayı Vali Kamçı'ya teşekkür etti.



Vali Peynircioğlu, Vali Kamçı ile bir süre sohbet ettikten sonra valilik makamından ayrıldı.