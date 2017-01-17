Niğde Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kilis'e gitti.
UMKE ekipleri Suriye'den gelen yaralıların ilk müdahalesinin ardından sahre hastanesine nakillerini sağlamak için Kilis'e gönderildi. 15 günlük süre içerisinde Kilis Öncüpınar Sınır kapısında görevlendirilen 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) üyeleri 29 Ocak tarihinde Niğde'ye geri dönecek. - NİĞDE
Niğde Umke Ekipleri Kilis'e Gitti
Niğde Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kilis’e gitti.
Niğde Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kilis'e gitti.
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