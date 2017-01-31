Niğde Tomografi Çekilirken Fenalaşan 2 Çocuk Annesi Öldü

Tomografi çekilirken fenalaşan 2 çocuk annesi öldü



NİĞDE'de 50 yaşındaki Songül Dinçer, Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi esnasında fenalaşarak öldü.



Devlet Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde muayene olan 2 çocuk annesi Songül Dinçer, daha sonra Dahiliye Polikliniği'ne gelip muayene oldu. Doktor, Songül Dinçer'den tomografi istedi. Tomografi çekimi sırasında fenalaşan Dinçer hemen acil servise götürüldü. Ancak burada yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Songül Dinçer'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na otopsiye gönderildi.



Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Fatih Balcı, Songül Dinçer'in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.