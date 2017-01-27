Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu: "Sınavda Başarılı Olanlar Mesleki...

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, sınavlarda başarılı olanlar "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanacaklarını söyledi. Katırcıoğlu sınav için Ticaret ve Sanayi Odası binasında başvuruların alındığını açıkladı.



Niğde'de "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan inşaat işçileri haberi sonrası Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu yazılı açıklama yaptı. Başkan Katırcıoğlu, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavlarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen TOBB - MEYBEM tarafından Niğde TSO işbirliği ile Niğde' de gerçekleştirileceğini belirtti.



Katırcıoğlu; "TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri; İnşaat, metal, asansör ve makine sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan sınav ve belgelendirme yetkisi almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015 / 1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 40 meslekte ve 2016 / 1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 meslekte (Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler) mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işverenlere kişi başı 500 TL idari para cezası uygulanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde belirtilen 48 meslekte, sınavlarda başarılı olan işçilere sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan geri ödenecektir." dedi.



Teorik ve mülakat sınavları yapılacağını belirten Katırcıoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti; "Sınavlar, TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Teorik ve Mülakat sınavları Niğde TSO'da, Performans sınavları ise saha ortamında (atölye, fabrika, şantiye vb.) düzenlenecektir. TOBB - MEYBEM tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti verilen alanlar şunlardır; İnşaat Grubu; Ahşap Kalıpçı Seviye 3, Betonarme Demircisi Sv. 3, Betoncu Sv. 3, Duvarcı Sv. 3, İskele Kurulum Elemanı Sv. 3, Sıvacı Sv. 3, Seramik Karo Kaplamacısı Sv. 3, Isı Yalıtımcısı Sv. 3, Panel Kalıpçı Sv. 3, Düz İnşaat İşçisi Sv. 2, Asansör Grubu; Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3-4, Metal Grubu; Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Makine Grubu; CNC Programcısı Seviye 4-5, Makine Bakımcı Seviye 3-4



Yine İnşaat sektörü içerisinde yer alan ve zorunlu mesleklerden Boyacılık ve Alçı sıvacılığı konusunda TOBB MEYBEM yetki alma süreçleri devam etmektedir ancak henüz sınav açılamamaktadır. Bu mesleklerde sınava girmek isteyen çalışanlar Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesinde (www.myk.gov.tr) yayınlanmış olan Yetkilendirilmiş firmalarla irtibata geçip sınav başvurularını yapabilirler. Şuana kadar Odamıza müracaat eden 300 kişinin başvurusu alınmış olup müracaatlar devam etmektedir. kısa süre içerisinde de başvuruda bulunan kişilerin sınavlarının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır." - NİĞDE