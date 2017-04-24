Niğde Şehit Efe Osman Apaydın Toprağa Verildi

Niğde Şehit Efe Osman Apaydın toprağa verildi(Tür: Yurt)

Niğde Şehit Efe Osman Apaydın toprağa verildi

(Tür: Yurt)

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Niğde, Şehit